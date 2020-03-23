https://static.news.ru/photo/c805f15a-6d05-11ea-b924-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Счётная палата в связи с угрозой эпидемии коронавируса приостановила все новые проверки предприятий и ведомств. Об этом сообщил глава контрольного ведомства Алексей Кудрин.

По его словам, все ранее запланированные ревизии отменены до 1 июня, они перенесены на более поздний срок.

Мы в этот период будем заниматься только завершением старых проверок, — цитирует Кудрина ТАСС.

Ранее все очные форматы взаимодействия из-за угрозы пандемии прекратил Роскомнадзор. Как писал NEWS.ru, также будут отменены профилактические плановые мероприятия.

Выездные проверки и проверки онлайн-касс до 1 мая приостановила и Федеральная налоговая служба. Помимо этого, правительство поручило МЧС на такой же срок остановить инспекции противопожарного состояния объектов.