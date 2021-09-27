Счётная палата предостерегла Центробанк от «пузырей» на рынке ипотеки

Ипотечный рынок в России требует пристального внимания Центробанка, так как резкий рост ипотечного портфеля и цен на недвижимость может привести к образованию «пузыря» и ударить по финансовой стабильности и доходам граждан. Об этом говорится в заключении Счётной палаты на отчёт об исполнении федерального бюджета за 2020 год. Оно опубликовано на сайте ведомства.
В ведомстве
Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Россия приблизилась к пределу роста ипотечного рынка. Она подчеркнула, что важно оценивать не только количество людей, которые взяли ипотеку, но и уровень доходов семей. По её данным, темпы роста ипотеки в 2021 году превысят 20%, чему поспособствовали сперва льготная госпрограмма ипотеки, а затем кредитование в рамках семейной ипотеки.