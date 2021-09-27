Счётная палата предостерегла Центробанк от «пузырей» на рынке ипотеки

Ипотечный рынок в России требует пристального внимания Центробанка, так как резкий рост ипотечного портфеля и цен на недвижимость может привести к образованию «пузыря» и ударить по финансовой стабильности и доходам граждан. Об этом говорится в заключении Счётной палаты на отчёт об исполнении федерального бюджета за 2020 год. Оно опубликовано на сайте ведомства.

В ведомстве напомнили , что по итогам прошлого года ипотечный портфель вырос на 21%, превысив результат 2019 года, и составил 9,5 трлн рублей к 1 января 2021 года. За весь прошлый год было предоставлено 1,713 млн ипотечных кредитов на общую сумму 4,3 трлн руб, что на 35% больше показателей 2019 года в количественном выражении и на 51% больше в денежном выражении. При этом повышенный спрос на ипотеку привел к росту цен на недвижимость в 2020 году: на первичном рынке — на 12%, на вторичном — на 9,5%.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Россия приблизилась к пределу роста ипотечного рынка. Она подчеркнула, что важно оценивать не только количество людей, которые взяли ипотеку, но и уровень доходов семей. По её данным, темпы роста ипотеки в 2021 году превысят 20%, чему поспособствовали сперва льготная госпрограмма ипотеки, а затем кредитование в рамках семейной ипотеки.