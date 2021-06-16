Счётная палата предложила изменить условия льготной ипотеки

https://static.news.ru/photo/f951b028-cefc-11eb-b0bc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аудиторы Счётной палаты считают, что программу льготной ипотеки следует скорректировать. Необходимо ввести ограничения, разрешив участие в ней лишь для россиян, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, либо оставить такую возможность для всех, однако сделать её однократной, сообщает РИА Новости.

По мнению аудиторов, кредит по льготной программе в настоящее время может взять любой заёмщик, которого одобрит банк.

Кроме того, не ограничена возможность заёмщика участвовать в программе несколько раз, — отметили в ведомстве.

Там также со ссылкой на данные исследования, проведённого «Дом.РФ» совместно с ВЦИОМом, указали, что половина россиян считает приобретение недвижимости самым эффективным вложением средств, для трети сограждан оно является инвестицией.

При этом в Счётной палате признали, что льготная ипотека вкупе со снижением ключевой ставки ЦБ оказали положительное влияние на строительную отрасль, поскольку объём выдачи ипотечных кредитов по итогам 2020 года достиг рекордных за всю историю рынка 4,3 трлн рублей.

Отрицательной стороной такой ипотеки явился резкий рост цен на жильё, которое стало ещё менее доступным для россиян. На первичном рынке по итогам 2020 года цены выросли на 12% к предыдущему году, подчеркнули в Счётной палате.

Ранее стало известно, что жильё в России подорожало из-за инвесторов. Так, после запуска программы льготной ипотеки они приобретали оптом и в розницу квартиры, сообщает «Коммерсант». Издание отмечает, что именно льготная ипотека привела к росту числа инвесторов и высокий спрос с их стороны стал одной из причин роста цен.