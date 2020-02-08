Ситуация с распространением коронавируса негативно отразится на российской экономике. Такое мнение высказали в Счётной палате.
Ситуация с эпидемией коронавируса окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику. Но сейчас делать конкретные оценки масштабов потерь затруднительно, — отметили в ведомстве.
Специалисты считают, что вспышка коронавируса повлияет на сокращение внешнеторгового оборота с КНР. Это также влияет на снижение нефтяных котировок и на спрос на энергоносители. Однако ситуация может нормализоваться, если с эпидемией удастся справиться уже в ближайшее время,
Как ранее писал NEWS.ru, российская индустрия туризма не понесёт больших убытков в результате снижения турпотока из Поднебесной и приостановки продаж путёвок в Китай из-за коронавируса.
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