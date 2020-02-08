https://static.news.ru/photo/b6034f0a-4b2e-11ea-9fc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Ситуация с распространением коронавируса негативно отразится на российской экономике. Такое мнение высказали в Счётной палате.

Ситуация с эпидемией коронавируса окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику. Но сейчас делать конкретные оценки масштабов потерь затруднительно, — отметили в ведомстве.

Специалисты считают, что вспышка коронавируса повлияет на сокращение внешнеторгового оборота с КНР. Это также влияет на снижение нефтяных котировок и на спрос на энергоносители. Однако ситуация может нормализоваться, если с эпидемией удастся справиться уже в ближайшее время, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, российская индустрия туризма не понесёт больших убытков в результате снижения турпотока из Поднебесной и приостановки продаж путёвок в Китай из-за коронавируса.