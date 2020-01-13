https://static.news.ru/photo/6aa706a6-3692-11ea-9119-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Счётная палата оценила объём неисполненных расходов бюджета в 1,115 трлн рублей. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава ведомства Алексей Кудрин.

По словам главы Счётной палаты, в этом заключается большая макроэкономическая проблема, которую видит и Минфин. Об неисполнении расходов бюджета в этой сумме Счётная палат предупреждала заранее.

Федеральное казначейство на тот момент объяснило это отказом от авансов при исполнении госконтрактов. Минфин заявил, что неизрасходованные средства будут перенесены на следующий год и потрачены по целевому назначению.

Под эти деньги были распланированы мероприятия и проекты, и субсидии предприятиям, которые они не получили. К концу года накопился «навес» этих денег больше, чем в прошлом году: за последние три недели декабря 4 триллиона рублей надо было потратить, — пояснил ситуацию Кудрин, указав, что это огромная сумма.

В конце года власти принимали меры, чтобы отдать из бюджета как можно больше денег, но проблему огромных остатков решить не смогли. В итоге решено проанализировать сложившуюся ситуацию по годам и представить выводы в отчёте об исполнении бюджета за 2019 год.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что в год из федерального бюджета России воруется порядка 2–3 млрд рублей. Это только то, что проходит по уголовным делам.