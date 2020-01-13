Счётная палата оценила объём неисполненных расходов бюджета в 1,115 трлн рублей. Об этом
По словам главы Счётной палаты, в этом заключается большая макроэкономическая проблема, которую видит и Минфин. Об неисполнении расходов бюджета в этой сумме Счётная палат предупреждала заранее.
Федеральное казначейство на тот момент объяснило это отказом от авансов при исполнении госконтрактов. Минфин заявил, что неизрасходованные средства будут перенесены на следующий год и потрачены по целевому назначению.
Под эти деньги были распланированы мероприятия и проекты, и субсидии предприятиям, которые они не получили. К концу года накопился «навес» этих денег больше, чем в прошлом году: за последние три недели декабря 4 триллиона рублей надо было потратить, — пояснил ситуацию Кудрин, указав, что это огромная сумма.
В конце года власти принимали меры, чтобы отдать из бюджета как можно больше денег, но проблему огромных остатков решить не смогли. В итоге решено проанализировать сложившуюся ситуацию по годам и представить выводы в отчёте об исполнении бюджета за 2019 год.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что в год из федерального бюджета России воруется порядка 2–3 млрд рублей. Это только то, что проходит по уголовным делам.
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