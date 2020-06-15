Счётная палата обнародовала финансовые нарушения при строительстве ЦКАД

https://static.news.ru/photo/51163f0e-af50-11ea-87c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов /АГН «Москва»

Счётная палата обратила внимание на то, что стоимость строительства ЦКАД всё растёт и не заканчивается. Первый и пятый пусковой комплексы дороги не достроены и готовы на 49% и 61% соответственно. Правительство ненадлежащим образом выполняет поручение президента о недопущении увеличения стоимости проекта.

Такой вывод содержится в сообщении СП по итогам проверки использования бюджета на строительство Центральной кольцевой автодороги в 2019 году. Прирост на участках № 1 и№ 5 за минувший год составил всего 15%, сроки строительства были продлены по всем пусковым комплексам.

Одна из причин затянувшегося строительства ЦКАД — длительное оформление земельных участков, что говорит о низком качестве проведённых проектно-изыскательских работ и подготовки документов при планировании территории.

Также Счётная палата нашла нарушения в ведении бухучёта, при закупке товаров, работ и услуг и указала на ненадлежащий контроль при привлечении средств инвесторов в сумме 9 млрд рублей.

Стоимость проекта в прошлом году выросла на 2,6 млрд рублей. При этом продлены до 2021 года сроки по пусковому комплексу № 4, как и по отдельным локальным мероприятиям.

Но и указанных денег, по подсчётам «Автодора», для завершения строительства не хватит: на ЦКАД нужно ещё 14,8 млрд рублей. И теперь дорога обойдётся бюджету в 315,9 млрд рублей.

Это дополнительные обязательства федерального бюджета на переустройство магистральных газо- и нефтепроводов, строительство транспортных развязок, создание системы взимания платы и другие мероприятия, но до настоящего времени отсутствуют положительные заключения госэспертизы на проектную документацию по этим мероприятиям, — резюмирует ведомство.

По состоянию на 30 декабря прошлого года «Автодор» принял и оплатил работы на 143,1 млрд рублей. С начала реализации проекта объём его финансирования составил 186,5 млрд рублей, включая 81 млрд рублей средств ФНБ, 69,9 млрд рублей субсидий, 33,8 млрд рублей инвестиций.

Ранее NEWS.ru сообщал, что зампредседателя правительства Марат Хуснуллин намерен ускорить работы по строительству ЦКАД. Депутат планирует взять проект на личный контроль. Строительство ЦКАД было запланировано постановлением Правительства РФ ещё в 2001 году, однако началось лишь в 2014 году.