https://static.news.ru/photo/89416cca-df83-11e9-b9d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Увеличение стоимости некоторых продуктов питания на фоне хороших результатов уборочной кампании вызывает беспокойство. Об этом заявил аудитор Счётной палаты Алексей Каульбарс.

Он обратил внимание на слова министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, который на «правительственном часе» в Госдуме рассказал, что несмотря на не всегда благоприятные погодные условия, сельское хозяйство демонстрирует неплохие результаты.

Вместе с тем при росте объёма производства сельхозпродукции — если сравнить июль текущего года к июлю прошлого года, это порядка 6% — необходимо отметить и рост цен на отдельные продукты питания, которые входят в состав потребительской корзины, — обратил внимание Каульбарс, выступление которого цитирует РИА Новости .

Представитель Счётной палаты отметил повышение цен на яблоки, лук, морковь, мороженую рыбу, рис, пшеничную муку, ржаной хлеб.

Незадолго до этого Патрушев представил депутатам Госдумы информацию о ходе проведения осенних полевых работ в России, а также о реализации госпрограммы развития агропромышленного комплекса. В частности, как писал News.ru, он сообщил, что Минсельхоз повысил прогноз сбора пшеницы.