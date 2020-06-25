Счётная палата не нашла ответственных за Повестку устойчивого развития

https://static.news.ru/photo/190d592a-b6c7-11ea-b54f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России отсутствует орган, который бы отвечал за достижение страной целей устойчивого развития (ЦУР) ООН. Об этом говорится в отчёте Счётной палаты.

В документе говорится, что система госуправления в России способствует вопросам реализации Повестки устойчивого развития, но некоторые проблемы требуют решения. Так, отсутствует механизм распределения сфер ответственности.

По 25% показателей ЦУР (58 из 232) не определён ответственный, а непосредственно за комплексную реализацию целей формально никто не отвечает. Для того чтобы повысить эффективность работы по внедрению Повестки, нужно в первую очередь определить ответственный орган и наладить эффективное межведомственное взаимодействие, — говорится в докладе Счётной палаты.

Ведомство предлагает назначить ответственным за этот вопрос Минэкономразвития. Информационное письмо с предложением будет отправлено президенту РФ Владимиру Путину.

Счётная палата отмечает, что со всеми 17 ЦУР соотносятся цели и задачи документов стратегического планирования.

Но при этом собрать Повестку для России, сказать, что мы понимаем, как достигать цели и как управлять системой, мы не можем, — говорится в отчёте.

Это происходит из-за отсутствия налаженного взаимодействия между госорганами по реализации Повестки. В ведомстве отмечают, что все заинтересованные стороны принимают участие во внедрении Повестки. Бизнес-сообщество вместе с компаниями с госучастием, институты гражданского и экспертного сообщества сами выступают с инициативами. Нет систематизированной информации по мерам, которые были реализованы, также на национальном уровне не выполняется оценка этих мер для вклада в достижение ЦУР, считают в Счётной палате.

В документе указано, что госорганы частично размещают в открытом доступе данные о мерах по реализации ЦУР. Отсутствие единой национальной платформы влияет на слабое осведомление госорганов о реализации ЦУР, сообщают РИА Новости.

Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года была принята членами ООН в 2015 году. Среди целей ликвидация нищеты, обеспечение благополучия для всех и сохранения ресурсов планеты.

NEWS.ru писал, что Счётная плата обнародовала финансовые нарушения при строительстве ЦКАД.