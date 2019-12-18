https://static.news.ru/photo/9eae391c-2169-11ea-b505-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Больше половины целевых показателей эффективности программы Банка России по развитию отечественного финансового рынка в 2016–2018 годах не достигнуто. Результата нет в восьми из 13 случаев, сообщила Счётная палата.

К такому выводу аудиторы пришли после анализа основных направлений развития на 2016–2018 и на 2019–2021 годы.

Несмотря на практически полное выполнение плана мероприятий на прошлую трёхлетку (97,8%), добиться ожидаемых результатов в основном не удалось, — цитирует ТАСС заключение Счётной палаты.

В документе отмечено, что из семи показателей развития секторов финансового рынка в полной мере достигнут только один — по величине активов страховых организаций.

Аудиторы указали на то, что Россия не смогла сократить отставание от ведущих экономик в Индексе глобальной конкурентоспособности. Более того, в разделе «Развитие финансового рынка» позиции страны ухудшились по семи из восьми компонентов.

Число институтов финансового рынка значительно сократилось, в некоторых секторах — почти вдвое. Это ведёт к снижению конкуренции и свидетельствует о сложности выхода на финансовый рынок новых участников. В крупнейшем секторе — банковском — рост шёл за счёт физических лиц. Кредиты нефинансовым организациям сократились, что указывает на неблагоприятные условия для кредитования реального сектора экономики.

Несмотря на значительное повышение биржевых котировок, рынок акций также не стал заметным источником финансовых ресурсов. Первичные размещения, с помощью которых компании привлекают капитал, носят в основном эпизодический характер и проводятся в небольших объёмах. При этом рыночная стоимость ряда зарубежных компаний превысила капитализацию всего российского рынка акций.

Помимо этого, Счётная палата обратила внимание на ряд законодательных проблем. В частности, не определены понятия развития и стабильности функционирования финансового рынка, а также цели, инструментарий и требования к основным направлениям его развития.

Банк России сам ставит перед собой цели, сам определяет критерии их достижения и сам же оценивает успешность своей работы, что не вполне корректно, — сказано в отчёте контрольного ведомства.

В Основных направлениях на 2019–2021 годы Банк России отказался от определения количественных параметров развития рынка, ссылаясь на общемировую практику. Однако у крупных финансовых институтов, в том числе Всемирного банка и Международного валютного фонда, разработаны подходы и показатели для количественной оценки развития финансовых институтов и рынков в различных странах.

Причины проблем финансового рынка России в Счётной палате видят в общем состоянии инвестиционного климата и геополитической ситуации.

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