https://static.news.ru/photo/59c6ce0e-5864-11ea-8364-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты Счётной палаты РФ составили «Рейтинг регионального протекционизма». Его лидером оказалась Чечня.

В республике около 90% контрактов на поставку товаров и услуг для её органов власти в 2019 году было заключено с поставщиками из данного региона. Такие данные опубликованы на портале «Госрасходы».

Внутренние контракты в Чечне в прошлом году собрали 89,4% от их общего количества, а по сумме их доля составила 90,5%. Второе место в рейтинге занял Татарстан. Там доля внутренних контрактов оказалась равна 85,4% от их количества. Далее идут Дагестан (77,6%), Омская (76,8%) и Воронежская (76,5%) области.

Для тех субъектов, которые существуют преимущественно за счёт федеральных субсидий, подобный протекционизм может свидетельствовать, скорее, об отсутствии конкуренции и «избыточности» механизмов протекционизма, — считает руководитель проекта «Открытые данные» Счётной палаты Иван Бегтин.

В ведомстве отмечают, что в 2019 году в среднем 65,8% контрактов на поставку товаров и услуг для местных органов власти заключались с поставщиками из «своего» же региона.

Ранее NEWS.ru сообщал, что корректировка цены нефти в бюджетном правиле до $45 за баррель не окажет влияния на макроэкономику, но при этом позволит дополнительно профинансировать здравоохранение и образование. Об этом заявил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин. По его словам, в 2006 году цена сбалансированности бюджета, ниже которой доходы от нефти тратились, а остальное направлялось в Резервный фонд, достигла $60 за баррель, сегодня цена отсечения — $42,4.