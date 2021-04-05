Кудрин уличил силовые ведомства в нарушениях на сотни миллиардов

https://static.news.ru/photo/127909d8-9605-11eb-a251-96000091f725_660.jpg Алексей Кудрин Фото: auditgov/vk.com

Объём нарушений в силовых ведомствах, обнаруженных Счётной палатой РФ, составляет около 200–300 млрд рублей ежегодно, рассказал руководитель СП Алексей Кудрин во время заседания президиума фракции «Единая Россия».

По словам чиновника, на оборону и безопасность пришлось почти 25% всех проверок.

Так получилось, что у нас нарушений по силовым структурам примерно одинаковое количество — 200–300 млрд руб. в год мы выявляем. Часть из них — это чисто бухгалтерский учёт, часть — это закупки, часть — хищения уголовные. <...> Примерно 25% всех наших проверок — это состояние национальной обороны и государственной безопасности, — цитирует его ТАСС.

Он также затронул тему уровня бедности в РФ. Кудрин считает, что показатель снизится в течение нескольких лет. Глава СП добавил, что на данный момент «есть меры вполне разумные по ресурсам, которые могут позволить добиться этой цели».

Ранее эксперты Всемирного банка заявили, что по итогам 2021 года уровень бедности в России снизится по сравнению с прошлым годом, но не будет превышать допандемические показатели вплоть до 2022 года. Вместе с тем, как писал NEWS.ru, за время эпидемии коронавируса вдвое выросла доля бедных среди бездетных семей. Об этом говорится в аналитическом докладе экспертов ВШЭ.