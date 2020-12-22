Счётная палата нашла недоплаты бюджетникам в ряде регионов

https://static.news.ru/photo/c4120b6a-4419-11eb-9ba8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Счётная палата по итогам проверки подходов к оплате труда бюджетников выявила недоплаты в половине регионов России. В частности, показатели по росту зарплат оказались не достигнуты у младшего медицинского персонала и дошкольных педагогов.

Ведомство Алексея Кудрина опубликовало доклад под названием «Счётная палата: подходы к оплате труда бюджетников необходимо пересмотреть». Аудит Счётной палаты должен был оценить исполнение майских указов президента России Владимира Путина 2012 года. Выяснилось, что указы обеспечили рост зарплаты бюджетников в целом, однако в половине регионов ситуация оказалась прямо противоположной.

В целом по экономике в 2012–2019 годах зарплата выросла в 1,8 раза, в образовании — в 1,95 раза, в области здравоохранения и социальных услуг — в 2,1 раза, — указывает ведомство.

По 2019 году в целом ряде субъектов не были достигнуты нужные показатели, заявил аудитор Сергей Штогрин. Он назвал и отрасли, работникам которых недоплатили — это «младший медицинский персонал» и «педагогические работники дошкольных образовательных учреждений». В первом случае недоплаты имели место в 48 регионах РФ из 85. Во втором случае — в 43 субъектах.

Кроме этого, из 1020 региональных показателей по бюджетникам регионы провалили 260. Рост оплаты труда сопровождался сокращением численности сотрудников, добавила Счётная палата.

Как сообщал NEWS.ru, между тем с 1 октября оклады ряда работников федеральных госорганов, федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений и судей были проиндексированы.