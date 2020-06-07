Счётная палата нашла нарушения у Судебного департамента и Мосгорсуда

https://static.news.ru/photo/ae864c5e-a908-11ea-b5f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Счётная палата России недовольна тем, как Судебный департамент при Верховном суде и Мосгорсуд исполнили федеральный бюджет в 2019 году. Контрольное ведомство выявило нарушения и недостатки на сумму более 5,2 млрд рублей.

Основные нарушения и недостатки выявлены в Судебном департаменте и Московском городском суде: всего 27 нарушений и 17 недостатков на сумму свыше 5,2 млрд рублей, — цитирует ведомство «Интерфакс».

Отмечается, что главные проблемы связаны со строительством объектов, в которых департамент выступал госзаказчиком. Так, не обеспечен своевременный ввод 12 объектов капитального строительства. Расходы по ним составили 4,2 млрд рублей. Не разработана и не утверждена проектная документация на строительство зданий для районных и городских судов в регионах страны.

Также в контрольном ведомстве отметили, что «нарушения, связанные с искажением годовой бюджетной отчётности, в том числе в Мосгорсуде на сумму 4,8 млрд рублей, были устранены в ходе проверки».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Счётная палата проверила исполнение бюджета за 2019 год в Министерстве природных ресурсов и экологии. Проверка выявила нарушения и недостатки при ведении бухгалтерского учёта и формировании бюджетной отчётности. По словам аудитора Михаила Меня, общая сумма фактов хозяйственной деятельности 2019 года, отражённых с нарушениями, составила 118,2 млн рублей.