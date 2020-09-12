Счётная палата нашла нарушения у Минтруда на 800 млн рублей

https://static.news.ru/photo/68c568fe-f60f-11ea-a25d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Счётная палата РФ проверила исполнение бюджета в 2019 году Минтрудом и Рострудом, найден ряд нарушений и недостатков.

Так, Минтруд в прошлом году допустил 45 нарушений и недостатков на сумму 836,4 млн рублей, больше всего — при предоставлении и использовании субсидий, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что несколько раз министерство без объяснения причины увеличивало объёмы ассигнований для своих подведомственных бюджетных организаций.

Например, есть управление по эксплуатации зданий. На 9 миллионов увеличили первоначальный размер ассигнований, хотя никаких оснований для этого не было, — цитирует агентство аудитора Сергея Штогрина.

Похожие нарушения выявлены в подведомственных Минтруду образовательных учреждениях. Соответствующее письмо будет направлено в Генпрокуратуру. Кроме того, Минтруду придётся объясниться по поводу нарушений закона о госзакупках. Так, в одном случае контракт оплачен, но выполнен не полностью.

Подобные нарушения выявлены и в Роструде. Также ведомство и его территориальные органы допустили дополнительные расходы федерального бюджета на 547 тысяч рублей. Эпизод касался уплаты штрафов за несвоевременное перечисление налогов и страховых взносов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Счётная палата РФ провела проверку исполнения бюджета Минэнерго в 2019 году и выявила недостатки и нарушения на сумму 292 млн рублей. В СП отметили, что часть этих нарушений была допущена при формировании госзадания и ведения контроля за осуществлением бюджетных инвестиций. Доходы Минэнерго в отчётном периоде составили 46,7 миллиарда рублей, или 106%.