Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 по 9 января 2020 года потребительские цены на бензин в России выросли на 0,1%. Дизельное топливо подорожало на 0,2%.

Такие данные приводит Росстат. Возобновлению роста потребительских цен на бензин предшествовала полугодовая пауза — в последний раз они увеличивались в период с 23 по 29 июля 2019 года. Такая динамика...