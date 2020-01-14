Счётная палата планирует проверять привлечение частных средств для реализации национальных проектов, сообщил глава ведомства Алексей Кудрин.
По его словам, российское правительство будет вести учёт поступивших внебюджетных ресурсов.
Мы тоже собираемся проверять этот учёт. Но считаем, что пока недостаточно механизмов для стимулирования привлечения внебюджетных ресурсов, — отметил он.
Ранее NEWS.ru писал, что Кудрин рассказал об основных рисках для ускорения темпов роста российской экономики. По его словам, ими стали сокращение численности трудоспособного населения, невысокая производительность труда и низкие доходы россиян.
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