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Schlumberger прекратила инвестиции в свою деятельность в России

07:42, 19 марта 2022
Schlumberger прекратила инвестиции в свою деятельность в России
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Крупнейшая американская сервисная корпорация по добыче нефти и газа Schlumberger заявила, что прекращает инвестиции и внедрение технологий в свою деятельность на территории России. Как поясняется в заявлении компании, опубликованном на её сайте, решение принято на фоне эскалации ситуации на Украине.

Мы с огромной тревогой наблюдали за эскалацией конфликта на Украине. По мере развития ситуации мы оценивали наши дальнейшие действия и приняли решение немедленно приостановить новые инвестиции и внедрение технологий в свою деятельность [на территории] России, — сообщил генеральный директор Schlumberger Оливье Ле Пёша.

В компании подчеркнули, что будут вести любую деятельность в соответствии с существующими международными законами и санкциями.

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