Schlumberger прекратила инвестиции в свою деятельность в России

Крупнейшая американская сервисная корпорация по добыче нефти и газа Schlumberger заявила, что прекращает инвестиции и внедрение технологий в свою деятельность на территории России. Как поясняется в заявлении компании, опубликованном на её сайте, решение принято на фоне эскалации ситуации на Украине.
Мы с огромной тревогой наблюдали за эскалацией конфликта на Украине. По мере развития ситуации мы оценивали наши дальнейшие действия и приняли решение немедленно приостановить новые инвестиции и внедрение технологий в свою деятельность [на территории] России, — сообщил генеральный директор Schlumberger Оливье Ле Пёша.
В компании подчеркнули, что будут вести любую деятельность в соответствии с существующими международными законами и санкциями.