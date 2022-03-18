Schlumberger прекратила инвестиции в свою деятельность в России

Эксперт по макроэкономике и финансовым рынкам Нил Кимберли в своей статье для китайской газеты South China Morning Post написал, что санкции Запада против России могут подтолкнуть другие страны к отказу от валютных резервов в долларах и евро. Он отметил, что решение США и ЕС заморозить валютные резервы России стало «нездоровым» прецедентом, который требует ускорения темпов диверсификации вложений в мире.

Западные санкции, отрезающие Москву от её валютных резервов, дают Китаю мощный стимул к тому, чтобы отказаться от доллара и евро, и могут подтолкнуть другие страны последовать этому примеру, — поделился...