Счётная палата предложила использовать шоковый сценарий в особых случаях

Шоковый сценарий на случай резкого ухудшения внешнеэкономических условий предлагает предусматривать Счётная палата страны. Данное предложение содержится в заключении контрольного ведомства на отчёт об исполнении федерального бюджета за 2020 год.

Министерству экономического развития Российской Федерации предлагается рассмотреть вопрос о целесообразности предусматривать в рамках среднесрочного прогноза сценарий шокового развития экономики в условиях резкого и непредсказуемого падения цен на энергоресурсы и сокращение внешнего и внутреннего спроса, — говорится в документе.

В ведомстве отмечают, что используемый в расчётах к проекту закона о бюджете на следующий финансовый год и на плановый период среднесрочный прогноз социально-экономического развития РФ традиционно не включает сценарий резкого ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры. В ведомстве предлагают учесть, что в последние годы российская экономика неоднократно сталкивалась с экономическими потрясениями, спрогнозировать которые невозможно. В частности, речь идёт о санкциях 2014 года, пандемии коронавируса 2020 года.

В конце октября 2020 года Счётная палата подготовила собственный прогноз развития российской экономики с 2020 по 2023 год. Он содержал в себе шоковый сценарий, предполагающий продление карантина до начала лета 2021 года.

Ранее Алексей Кудрин предложил сократить госсектор в экономике, избавив тем самым бизнес от очередного повышения налогов. По оценке главы Счётной палаты, приватизация может приносить в бюджет в среднем 200–300 млрд рублей год в течение пяти-шести лет.