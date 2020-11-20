Сценарий ликвидации: условия выплаты накопительной пенсии могут изменить

Минтруд предлагает осуществлять единовременные выплаты пенсионных накоплений, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20% минимального размера оплаты труда (МРОТ). В настоящее время МРОТ составляет 12 130 рублей. Как стало известно, трудовое ведомство поручило Пенсионному фонду (ПФР) проработать несколько вариантов выплаты накопительной части пенсии.

Министерство поручило ПФР представить предложения с учётом данных НПФ для дальнейшего рассмотрения вопроса, рассказали «Коммерсанту» чиновники кабмина, добавив, что решений об изменениях законодательства по этому вопросу пока принято не было.

Сейчас россиянам выплачивается пожизненная накопительная пенсия в том случае, если у них на счёте скопилось достаточно средств, чтобы ежемесячные выплаты превышали 5% по отношению к размеру совокупных пенсионных выплат. Единовременно такие выплаты выдаются при условии, что объём накоплений не достиг этого уровня.

Для ясности, в данный момент, если сумма пенсионных накоплений, делённая на ожидаемый период получения накопительной пенсии (в 2021 году он составит 264 месяца), составляет менее 5% от страховой, то сумма пенсионных накоплений выплачивается единовременно. Если же она больше 5%, то выплачивается человеку ежемесячно. Например, если размер страховой пенсии 15 000 рублей, то 5% от нее составит 750 рублей.

Такая сумма получается довольно низкой, и есть смысл не растягивать её на длинный период, а выплатить единоразово, полагает заместитель директора по науке Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Юрий Горлин. Для этого, по-видимому, и предлагается поднять этот порог до 20% от МРОТ (около 2 500 рублей), допускает экономист.

Такое изменение может привести к конфликту интересов. С точки зрения пенсионера, наверное, есть смысл получить сумму сразу. Несколько десятков тысяч рублей, вероятно, стали бы хорошей подмогой. Хотя, возможно, некоторые предпочтут, наоборот, получать небольшую прибавку к пенсии каждый месяц. Юрий Горлин замдиректора по науке Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП РАНХиГС) замдиректора по науке Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП РАНХиГС)

А вот для НПФ, скорее всего, эта история невыгодна, думает эксперт, «потому что им придётся расстаться со своими активами в более ранние сроки, чем при действующей системе».

Как объяснил NEWS.ru заведующий лабораторией развития пенсионной системы Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев, теперешняя накопительная компонента находится буквально в подвешенном состоянии: с одной стороны вероятность перезапуска и восстановления крайне низка, с другой стороны у застрахованных лиц сформировались пенсионные накопления и необходимо как-то рационально их использовать.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предложение Минтруда — попытка предоставить гражданам право выбора, как распорядиться сбережениями, а основная причина, которая лежит в основе этой идеи, — снижение транзакционных издержек. Это решение к дискуссии о судьбе пенсионных накоплений не имеет отношения. Временная заморозка стала постоянной, поэтому актуален вопрос, что делать с накопительной компонентой в принципе. И здесь всего два варианта: или ликвидировать, или трансформировать во что-то другое. Собственно, если Минтруд предлагает при достижении пенсионного возраста забирать все средства сразу, то логично предоставить право распоряжения и на этапе накопления. Евгений Якушев заведующий лабораторией развития пенсионной системы Института социальной политики ВШЭ заведующий лабораторией развития пенсионной системы Института социальной политики ВШЭ

Специалист уточнил, что в ряде стран в условиях пандемии правительства разрешили использовать пенсионные накопления для текущих целей.

В целом такое решение может стать сценарием плавной ликвидации накопительной компоненты ОПС (Обязательного пенсионного страхования. — NEWS.ru), — предполагает аналитик из ВШЭ.

Заведующий кафедры экономики труда СПбГЭУ Виктор Сигов, в свою очередь, добавляет, что положительная сторона увеличения порога единовременных выплат заключается и в том, что гражданин, получающий накопительную пенсию единовременно, будет иметь возможность более самостоятельно распоряжаться своими доходами, что облегчит возможность передавать накопления по наследству, принимать инвестиционные решения, планировать свой бюджет на долгосрочную перспективу. Из опасностей для рядового россиянина данное новшество может выразиться «в риске того, что в краткосрочном периоде население может нерационально распорядиться данной частью дохода, оставшись без средств к существованию в долгосрочной перспективе».

Кроме того, увеличение доли единовременных выплат действительно может серьёзно усугубить нагрузку на Пенсионный фонд, которая также будет в перспективе нагнетаться вследствие тенденции к старению населения Российской Федерации. Виктор Сигов заведующий кафедры экономики труда СПбГЭУ заведующий кафедры экономики труда СПбГЭУ

Со своей стороны профессор факультета экономики Европейского университета (СПб) Кирилл Борисов указывает на то, что «предложение Минтруда выглядит разумным просто потому, что оно даёт надежду, что пенсионеры получат что-то заметное хотя бы один раз». Звучит, очевидно, как ирония.

За скобки

Предложение Минтруда России о резком увеличении минимального размера пенсионных накоплений, при котором они выплачиваются не сразу, а ежемесячно и пожизненно, относится к тому редкому виду государственных инициатив, которые идут на пользу пенсионеру. Потому что позволят ему вместо буквально нескольких сотен рублей в месяц получить сразу всю сумму накоплений, а это уже сотни тысяч рублей, уверяет руководитель консультационной практики «Управленческие решения деловых проблем» Евгений Змиев. Даже если пенсионер эту сумму потом сам отнесёт в банк, то он выберет банк с процентами, явно более высокими, чем копеечная доходность пенсионных фондов, рассуждает эксперт.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Пока ещё рано говорить об улучшении предложения Минтруда: планка отсечения в 2400 рублей доплат в месяц представляется серьёзной точкой сопротивления пенсионных фондов и управляющих компаний, против которой они будут бороться. Фактически борьба развернётся между Минтрудом как защитником прав пенсионеров и пенсионными фондами, не желающими быстро расставаться с накоплениями россиян. Евгений Змиев руководитель консультационной практики «Управленческие решения деловых проблем» руководитель консультационной практики «Управленческие решения деловых проблем»

За этим противодействием, по суждению Змиева, скрывается низкая инвестиционная доходность, которую зарабатывают управляющие компании, оперируя деньгами пенсионеров. И в этом кроется самая большая проблема её неэффективности: простой человек сам на обычном банковском вкладе мог бы получить больший процент доходности, говорит экономист. Вот только зачем сидят в пенсионных фондах «профессионалы» с большими зарплатами, если они не могут пенсионными накоплениями россиян заработать больший процент доходности?

Обсуждение подобных инициатив между Минтрудом, ПФР и НПФ ведётся уже давно, напоминает глава Центра анализа НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис. Ранее предлагали ввести 20% от прожиточного минимума пенсионера, затем 10% от этого же показателя. Не исключено, что появятся и новые предложения, допускает специалист.

Пенсия, согласно конвенции Международной организации труда, к которой Россия присоединилась в 2018 году, должна составлять не менее 40% от зарплаты. Но уже несколько десятилетий этот коэффициент замещения в нашей стране находится на уровне 30%. И эта цифра уменьшается. Эту проблему можно решать разными способами, и самый простой — применение выгодной методики расчёта коэффициента замещения. Уже запущена реформа расчета МРОТ и прожиточного минимума, которые будут зависеть от медианных зарплат и доходов. И вполне возможно, что в расчёт коэффициента замещения пенсии, вероятно, включат не только собственно сами пенсии, но и прочие социальные выплаты, в том числе единовременные выплаты, пособия и т. п. Это улучшит показатели по пенсиям в России без дополнительных трат со стороны бюджета. Евгений Биезбардис руководитель Центра анализа НПФ «Сафмар» руководитель Центра анализа НПФ «Сафмар»