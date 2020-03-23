https://static.news.ru/photo/5a96c43e-6c9f-11ea-9c1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кассовые сборы в российских кинотеатрах сократились более чем на 317 млн рублей с 19 по 22 марта по сравнению с аналогичными показателями за прошлый уикэнд.

Всего за выходные 12 самых популярных фильмов смогли собрать в России 224 млн, на прошлой неделе — 541,5 млн рублей. Число зрителей сократилось на 55%, следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения мероприятий с участием более 50 человек. Минкультуры РФ рекомендовало кинотеатрам временно прекратить деятельность с 23 марта. «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино» уже закрыли 22 кинотеатра из 78, сеть «Каро» также закрыла часть залов, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, временное закрытие кинотеатров в РФ из-за распространения коронавируса станет лучшим решением для бизнеса. Об этом сообщил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. Он добавил, что текущая ситуация будет влиять на работу кинотеатров как минимум до конца года, поскольку все крупные релизы сдвинулись на более поздний срок.