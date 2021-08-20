Сбербанку запретили использовать название на территории Украины

Верховный суд Украины запретил дочерней структуре Сбербанка в Киеве использовать торговую марку «Сбербанк» на украинской территории. Об этом сообщила пресс-служба киевского Ощадбанка (в переводе с украинского — «Сбербанк»), по настоянию которого было принято такое решение.

Значительная продолжительность рассмотрения дела и большой объём обусловлены его сложностью и активным противостоянием АО «Сбербанк», которое сейчас обязано прекратить незаконное использование этой торговой марки на Украине, — говорится в сообщении банка.

В августе 2020 года Северный апелляционный хозяйственный суд Киева отклонил иск Сбербанка России, который пытался оспорить закрепление за украинским банком исключительного права на пользование торговой маркой «Сбербанк» на русском языке. Суд удовлетворил иск украинского «Ощадбанка», потребовав отказаться от доменного имени sberbank в украинском сегменте Интернета.

В 2019 году Ощадбанк начислил России штраф $5 млн из-за неоплаченного долга $1,3 млрд. Российские власти должны кредитной организации столь большую сумму за утрату Крыма и, как следствие, инвестиций на полуострове.