Сбербанк заметил, что россияне на самоизоляции стали чаще ходить в магазины

Россияне увеличили за неделю с 6 по 12 апреля расходы на товары и услуги на 2,7%. Выросло также и число офлайн транзакций. Такие данные приводит Сбербанк.
Еженедельное изменение свидетельствует о том, что потребители не так жёстко соблюдали режим самоизоляции, — указывают эксперты Сбербанка.
Потери потребительского спроса в апреле, по оценкам Сбербанка, составят чуть менее 1 трлн рублей,
Таким образом, один нерабочий месяц «съедает» 0,9% годового ВВП России только по каналу конечного спроса домохозяйств, — отмечают эксперты.
Из-за пандемии коронавируса в стране действует режим самоизоляции населения. Закрыты все культурные и развлекательные заведения, общепит, магазины, за исключением продуктовых и аптек. Россиян просят не выходить из дома как минимум до конца апреля. В ряде регионов для населения ввели пропускной режим. Он действует, например, в Чечне и Татарстане. В Москве и Подмосковье начали выдавать разрешения на поездки на транспорте — как личном, так и общественном.
В России выявлено 21 102 случая коронавирусной инфекции (+2774 за последние сутки), она
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