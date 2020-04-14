Сбербанк заметил, что россияне на самоизоляции стали чаще ходить в магазины

https://static.news.ru/photo/395c2ba0-7e52-11ea-b7ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне увеличили за неделю с 6 по 12 апреля расходы на товары и услуги на 2,7%. Выросло также и число офлайн транзакций. Такие данные приводит Сбербанк.

Еженедельное изменение свидетельствует о том, что потребители не так жёстко соблюдали режим самоизоляции, — указывают эксперты Сбербанка.

Потери потребительского спроса в апреле, по оценкам Сбербанка, составят чуть менее 1 трлн рублей, передаёт ТАСС.

Таким образом, один нерабочий месяц «съедает» 0,9% годового ВВП России только по каналу конечного спроса домохозяйств, — отмечают эксперты.

Из-за пандемии коронавируса в стране действует режим самоизоляции населения. Закрыты все культурные и развлекательные заведения, общепит, магазины, за исключением продуктовых и аптек. Россиян просят не выходить из дома как минимум до конца апреля. В ряде регионов для населения ввели пропускной режим. Он действует, например, в Чечне и Татарстане. В Москве и Подмосковье начали выдавать разрешения на поездки на транспорте — как личном, так и общественном.