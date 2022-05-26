Сбербанк впервые запустил ипотеку без первоначального взноса

Сбербанк / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сбербанк запустил программу ипотеки без первоначального взноса, сообщили в пресс-службе кредитно-денежной организации. Отмечается, что максимальная сумма кредита может составить до 100 млн рублей (но не более 80% стоимости, имеющейся в собственности квартиры), срок кредитования — до 30 лет. В рамках новых условий не будут действовать программы с господдержкой и субсидирования ставки застройщиками.

Сбербанк начал реализацию новой программы жилищного кредитования «Ипотека без первоначального взноса». По ней клиенты могут приобрести квартиру или жилой дом с землей (на первичном и вторичном рынках) без первоначального взноса — под залог находящейся в собственности квартиры, — рассказали в банке.

Ранее вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев заявил, что цены на жильё должны упасть летом из-за снижения спроса. Так он прокомментировал сценарий строительства от Минстроя РФ, по которому к 2030 году введут 100 млн кв. метров жилья вместо 120 млн. При этом Апрелев усомнился в реальности данных от Минстроя по числу введённого жилья, поскольку в прошлом году были озвучены только итоговые показатели.