Сбербанк закрыл сделку по продаже дочерней компании в Австрии — Sber Vermögensverwaltungs AG in Abwicklung, говорится в сообщении кредитной организации. Таким образом кредитная организация полностью ушла с европейского банковского рынка, отметил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Продажа нашей европейский дочки Sberbank Europe AG иностранному инвестору обусловлена текущей ситуацией в мире. Мы удовлетворены достигнутыми условиями сделки. Сбер концентрируется на развитии финансовых услуг в России, где у нас 106 миллионов лояльных клиентов, и в перспективных для нас дружественных странах, — сообщил он.