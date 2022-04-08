Сбербанк уменьшил максимальную ставку по рублёвым вкладам до 16%

Сбербанк объявил о снижении ставки до 16% по рублёвым вкладам. Также по потребительским кредитам ставка уменьшена на 2 процентных пункта, минимальная ставка составит 19,9%, говорится в сообщения банка.

С 10 апреля Сбербанк делает условия по потребительским кредитам выгоднее для клиентов. Ставка снижена на два процентных пункта. Теперь минимальная ставка по потребительском кредиту для всех категорий заемщиков составит 19,9%, — сообщил банк.

Также в тексте сообщения говорится, что Сбербанк снизил стоимость сервиса «Деньги до зарплаты» и понизил ставки по вкладам для физических лиц. Такую информацию приводят на сайте кредитной организации. Максимальная ставка по рублёвым вкладам составляет 16%.

Ранее стало известно, что ВТБ готовится снизить ставки по своим ипотечным программам до уровня ниже 20% на фоне снижения ключевой ставки ЦБ до 17%. Соответствующее решение будет принято в ближайшее время. Сейчас минимальная ставка по ипотеке ВТБ составляет 22,4% как для готового, так и для строящегося жилья.

Банк России с 11 апреля понизит ключевую ставку до 17% годовых. Дальнейшие решения о ключевой ставке будут приниматься исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финансовых рынков и других факторов. Представители регулятора при этом допустили возможность дальнейшего снижения ключевой ставки.