https://static.news.ru/photo/c3395172-69da-11ea-aaf2-fa163e6e4271_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Приложение Tap on Phone, позволяющее использовать смартфон как терминал для приёма безналичной оплаты, тестируется Сбербанком.
Специальное приложение Tap on Phone позволит использовать смартфон как терминал для приёма безналичной оплаты,— цитирует ТАСС сообщение банка.
Отмечается, что кредитное учреждение специально разработало это приложение для предприятий малого и микробизнеса. Интерес к сервису уже проявляют предприятия фастфуда, розничные и цветочные магазины, а также такси.
На данный момент в тестовом режиме клиенты могут оплатить сумму до одной тысячи рублей. Если сумма покупки больше, можно воспользоваться другими pay-сервисами (например — Google Pay, Apple Pay).
Ранее NEWS.ru писал, что искусственный интеллект может стать неотъемлемой частью Сбербанка. Согласно подсчётам кредитной организации, только в 2020 году внедрение ИИ может принести доход в сумме 60 млрд рублей, а развитие технологии потребует 150 млрд рублей инвестиций. До 2024 года банк может заработать на технологии почти 450 млрд рублей.