https://static.news.ru/photo/c3395172-69da-11ea-aaf2-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приложение Tap on Phone, позволяющее использовать смартфон как терминал для приёма безналичной оплаты, тестируется Сбербанком.

Специальное приложение Tap on Phone позволит использовать смартфон как терминал для приёма безналичной оплаты, — цитирует ТАСС сообщение банка.

Отмечается, что кредитное учреждение специально разработало это приложение для предприятий малого и микробизнеса. Интерес к сервису уже проявляют предприятия фастфуда, розничные и цветочные магазины, а также такси.

На данный момент в тестовом режиме клиенты могут оплатить сумму до одной тысячи рублей. Если сумма покупки больше, можно воспользоваться другими pay-сервисами (например — Google Pay, Apple Pay).

Ранее NEWS.ru писал, что искусственный интеллект может стать неотъемлемой частью Сбербанка. Согласно подсчётам кредитной организации, только в 2020 году внедрение ИИ может принести доход в сумме 60 млрд рублей, а развитие технологии потребует 150 млрд рублей инвестиций. До 2024 года банк может заработать на технологии почти 450 млрд рублей.