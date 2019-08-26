https://static.news.ru/photo/9da800dc-c81f-11e9-886c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сбербанк инвестировал в Rambler Group и стал совладельцем медиагруппы с пакетом акций в 46,5%. Доли компаний A&NN и Era Capital составили 46,5% и 7% соответственно. Средства пойдут на развитие цифровых сервисов и технологических платформ.

В результате партнерства экосистема Сбербанка дополнилась digital-продуктами и сервисами Rambler Group (ранее активы принадлежали A&NN и Era Capital). В периметр сделки вошли онлайн кинотеатр Оkkо, более 30 популярных ресурсов Рунета, в числе которых — Lenta.ru, Gazeta.ru, Afisha.ru, Championat.com, Rambler.ru, LiveJournal.com, сервис «Рамблер.Касса» и другие, а также кинотеатр «Художественный», сообщает пресс-служба банка.

Председателем совета директоров будет избран первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис. Должность предполагает ежегодное ротирование: следующим председателем совета директоров станет основатель и основной бенефициар фонда A&NN Александр Мамут.

После закрытия сделки руководить Rambler Group в должности CEO продолжит Рафаэль Абрамян. Совет директоров будет отвечать за стратегию развития медиагруппы, определять приоритетные направления развития.

Партнерство с Rambler Group позволяет нам сформировать ядро экосистемы в области контента, развлечений и медиа. На его основе мы будем в дальнейшем запускать дополнительные сервисы для наших клиентов, обеспечивая их эксклюзивным контентом, предложениями и сервисами, максимально приближенными к индивидуальным предпочтениям, — отметил Лев Хасис.

По словам Рафаэля Абрамяна, интеграция в экосистему Сбербанка открывает перед компанией доступ к огромной аудитории.

Уверены, что она оценит качественный информационный и развлекательный контент и удобные сервисы, которые позволяют организовать своё свободное время, и рассчитываем, что партнерство позволит ещё больше увеличить высокие темпы роста, которые демонстрируют наши ключевые бизнес-направления, — подчеркнул он.

Ранее News.ru писал, что «Сбербанк Инвестиции» стал владельцем почти 10% акций ООО «Эй Кей Ресторантс Раша», которое входит в ГК «Шоколадница», являющуюся с 2014 года одним из российских франчайзи KFC и Pizza Hut.