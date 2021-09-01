Сбербанк спрогнозировал рост долгов по ипотеке к концу года

Задолженность граждан России по ипотечным кредитам к концу года составит от 11,4 до 11,6 трлн руб. Такие показатели озвучил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, сообщает РИА Новости.

В нашем базовом прогнозе ипотечная задолженность в целом по рынку к концу года достигнет 11,4–11,6 трлн рублей, — сказал Ведяхин.

Он добавил, что ждёт к концу года близкие к верхней границе прогноза Центробанка темпы роста ипотечного портфеля: от 20 до 24%. Также эксперт сообщил, что Сбербанк не собирается повышать ставки по потребительским кредитам.

Помимо этого, Ведяхин дал прогноз по использованию пластиковых банковских карт россиянами. Он считает, что к 2025 году от них откажутся почти полностью. Уже сейчас каждый четвёртый оформляет новую карту без пластикового носителя.

Ранее стало известно, что Банк России ожидает некоторого роста «плохих» долгов населения. Это может произойти на фоне агрессивной динамики выдачи потребительских кредитов и высокого уровня долговой нагрузки граждан.