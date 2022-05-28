Сбербанк снизит ставки по потребкредитам и ипотеке

Фото Евгения Смолянская/NEWS.ru

Сбербанк с 28 мая снизит на 2 процентных пункта (п.п.) ставки по потребкредитам, с 30 мая произойдёт снижение ставок по ипотеке, в зависимости от программы оно составит до 3,3 п.п. Как сообщили в пресс-службе банка, ставка по базовым ипотечным программам на приобретение готового и строящегося жилья составит от 10,9% годовых.

При этом Сбербанк снизил процент на вкладам. Максимальная ставка по депозитам в рублях снижена с 12 до 9,5%.

С 28 мая Сбербанк снижает процентные ставки по потребительским кредитам, с 30 мая — по ипотеке для всех категорий клиентов. Снижение ставок по потребкредитам составило 2 п.п., в целом за май ставки снизились уже на 4 п.п. Теперь минимальная ставка по потребительскому кредиту составляет 15,9% годовых, — говорится в сообщении.

Ранее Банк России в третий раз подряд снизил ключевую ставку — с 27 мая она составила 11%. Решение было принято на внеплановом заседании. Эксперты связывают это с «экстраординарным» укреплением рубля, которое не выгодно ни российским экспортёрам, ни бюджету страны. Помимо роста курсов доллара и евро можно ждать дальнейшего снижения ставок по вкладам и кредитам — доходность вкладов упадёт, зато кредиты станут доступнее.