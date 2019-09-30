https://static.news.ru/photo/c4638ec6-b992-11e9-8656-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сбербанк снижает ипотечные ставки с 1 октября 2019 года. Теперь минимальный процент за ипотеку в новостройке составит от 7,3% годовых. На вторичном рынке — от 8,8%. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Снижение ставок (кроме продукта «Военная ипотека» и Программы государственной поддержки для семей с детьми) составит 0,3 п.п. на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости, — отмечается в сообщении.

Для клиентов других кредитных организаций Сбербанк предлагает рефинансирование по ставке от 9,5%. Таким образом, снижение ставок составит 0,6 п.п.

При этом, согласно исследованию аналитиков, российские банки за восемь месяцев 2019 года выдали на 13,5% меньше ипотечных кредитов, чем за аналогичный период прошлого года, писал News.ru.