Сбербанк снизил процентные ставки по рублёвым и долларовым вкладам. Крупнейший российский банк за прошедшее лето уже дважды уменьшал ставки по депозитам: в начале июля и в начале августа.
Как следует из информации,
На вклад «Сохраняй» в долларах максимальная ставка теперь составляет 0,85%, до снижения она была 1,25%.
Как писал News.ru, не менее 19 из 30 крупнейших банков по величине портфеля вкладов населения в августе 2019 года снизили доходность рублёвых депозитов. При этом на уменьшение ставки по долларовым вкладам пошли почти треть кредитных организаций. Некоторые банки снизили доходность на 0,25 п. п., однако в некоторых уменьшение составило 0,5%. Это привело к тому, что средняя максимальная ставка топ-10 банков по портфелю рублёвых вкладов снизилась с 7,05% до 6,82% годовых. По словам представителей организаций, снижение связано с рыночной тенденцией, конкуренцией и возобновившимся уменьшением ключевой ставки ЦБ.