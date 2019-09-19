https://static.news.ru/photo/322ed3e2-daeb-11e9-8009-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сбербанк снизил процентные ставки по рублёвым и долларовым вкладам. Крупнейший российский банк за прошедшее лето уже дважды уменьшал ставки по депозитам: в начале июля и в начале августа.

Как следует из информации, представленной на сайте банка, максимальная ставка по рублёвому вкладу «Сохраняй» снизилась на 0,05%, до 5%. На вклад «Пополняй» максимальная ставка по рублёвым вкладам уменьшилась с 4,7% до 4,6%. Максимальная ставка по вкладу «Управляй» в рублях снизилась с 4,4% до 4,3%.

На вклад «Сохраняй» в долларах максимальная ставка теперь составляет 0,85%, до снижения она была 1,25%.

Как писал News.ru, не менее 19 из 30 крупнейших банков по величине портфеля вкладов населения в августе 2019 года снизили доходность рублёвых депозитов. При этом на уменьшение ставки по долларовым вкладам пошли почти треть кредитных организаций. Некоторые банки снизили доходность на 0,25 п. п., однако в некоторых уменьшение составило 0,5%. Это привело к тому, что средняя максимальная ставка топ-10 банков по портфелю рублёвых вкладов снизилась с 7,05% до 6,82% годовых. По словам представителей организаций, снижение связано с рыночной тенденцией, конкуренцией и возобновившимся уменьшением ключевой ставки ЦБ.