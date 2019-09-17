https://static.news.ru/photo/67830970-d92c-11e9-aac9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сбербанк России с 17 сентября снижает размер минимального первоначального взноса по ипотеке для зарплатных клиентов с 15 до 10%, а для клиентов без подтверждения дохода и занятости — с 50 до 30%.

Сниженный первоначальный взнос доступен при покупке готового и строящегося жилья в ипотеку в период с 17 сентября 2019 года по 20 января 2020 года, — говорится в сообщении банка.

До 7 декабря 2019 года первоначальный взнос снижен до 30% и для клиентов, берущих ипотеку на территории Северо-Западного и Уральского регионов без подтверждения дохода и занятости. Такими мерами банк рассчитывает привлечь больше клиентов, которые ранее не имели достаточно средств для вступления в ипотеку.

Как писал News.ru, средневзвешенная ставка по ипотеке составила в июле 10,24%. В июне она была 10,28%. Банки с января по июль текущего года выдали заёмщикам ипотечные кредиты на сумму 1,485 трлн рублей. Это на 4,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было выдано 1,556 трлн рублей. Всего за указанный период было выдано 675,8 тыс. ипотечных кредитов, что составляет на 14% меньше, чем в аналогичном периоде за прошлый год, — 785,1 тыс. кредитов. Кроме того, увеличился объём просроченных кредитов на 0,5%, до 73,2 млрд рублей.