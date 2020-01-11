https://static.news.ru/photo/8a5fa7f4-349f-11ea-9c6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько крупнейших российских банков снизили ставки по рублёвым вкладам.

Сбербанк снизил уровень доходности по базовым вкладам на 0,1–0,25%, ставки в розничном сегменте сократили до 2,7–4,5 процентных пункта.

Альфа-банк, который является крупнейшим частным банком в России, отменил сезонный вклад «Ещё выше» со ставкой 5,94% годовых. Кроме того, были снижены ставки по всей линейке вкладов на 0,2–0,5 п.п.

Россельхозбанк закрыл акцию, по которой жители РФ могли размещать рубли на три года под 7% годовых. Базовые ставки также были снижены на 0,05–0,25 п.п, пишут «Ведомости».

Как ранее писал NEWS.ru, Министерство экономического развития посчитало вклад повышения ставки НДС в рост инфляции России в 2019 году. Он оценивается в 0,8 п.п. и составляет 3%. Инфляция опустилась ниже целевого уровня и ускорилась из-за повышения базовой ставки НДС в начале 2019 года. Это основной фактор роста. Без повышения ставки инфляция составила 2,2%.