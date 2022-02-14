Сбербанк призвал к скорейшему регулированию крипторынка в РФ

Сбербанк разделяет позицию правительства о регулировании, а не запрете криптовалюты и призывает как можно скорее принять соответствующее регулирование. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. По его мнению, в перспективе такие шаги сформируют правовую базу, которая позволит сделать криптовалюту одним из инструментов в портфеле инвесторов.

Необходимо эффективное регулирование, которое позволит гражданам и организациям легально приобретать криптовалюту, её учитывать и проводить необходимые «антиотмывочные» механизмы и налогообложение. Это в конечном счёте сформулирует правильную правовую базу для того, чтобы криптовалюты стали одним из инструментов в портфеле инвесторов, как акции или облигации, — сказал Попов.

При этом в компании разделяют опасения ЦБ относительно возможности прихода на рынок неквалифицированных инвесторов и призывают также рассмотреть механизмы квалификации и подготовки.

Попов напомнил, что попытки запрета хождения тех или иных финансовых инструментов как в нашей стране, так и в других государствах уже предпринимались, но это не останавливало желающих их приобрести.

Во многих странах такие вещи встречаются: что-то запрещено, но есть чёрный рынок, на котором курс в 10 раз отличается от официального. В итоге это всё равно приводит к либерализации, установлению понятных биржевых правил, — подчеркнул он.

По словам представителя Сбербанка, вся необходимая инфраструктура для крипторынка в банковском секторе уже существует, а сама майнинговая отрасль является «правильным» высокотехнологичным сервисом, куда вовлечены высококвалифицированные специалисты.

Ранее Центробанк предложил запретить любые операции с криптовалютой и её майнинг на территории России. По мнению регулятора, распространение криптовалют угрожает благосостоянию граждан и финансовой стабильности, а также способствует расширению нелегальной деятельности.

В свою очередь Минфин не поддержал запрет криптовалют и предложил меры по регулированию этого рынка.

В результате правительство России утвердило концепцию законодательного регулирования оборота криптовалют в стране. Криптовалюты не будут запрещать, но пользователям придётся пройти идентификацию и открыть кошелёк в банке. Заниматься продажей и обменом криптовалюты смогут только лицензированные площадки.