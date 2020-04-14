Сбербанк приступит к заключению сделок по ипотеке на дому

https://static.news.ru/photo/799ffa56-7e4e-11ea-af80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сбербанк будет присылать на дом сотрудников для заключения ипотечных сделок. Об этом сообщили в кредитной организации.

Банк организовал выезд сотрудников к клиенту для выпуска усиленной электронной цифровой подписи, подписания кредитной документации и отправки документов на регистрацию перехода прав собственности в электронном виде, — цитирует сообщение ТАСС.

В Сбербанке добавили, что выбор, приобретение и регистрация жилья, подача заявки и обслуживание кредита решаются онлайн на портале «ДомКлик».

Отмечается, что сотрудники, которые будут выезжать на дом к клиентам, обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме того, они тщательно проинструктированы.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сбербанке разъяснили, что кредитные каникулы по новому закону будут предоставлены в том числе по ипотеке с максимальной суммой кредита 1,5 млн рублей и потребительским кредитам до 250 тысяч рублей.