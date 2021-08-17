Сбербанк стал партнёром Ростуризма в сфере кредитования отельеров

Сбербанк присоединился к программе Ростуризма по привлечению дополнительных инвестиций в отечественные курорты за счёт льготного кредитования строительства отелей. Слова вице-президента финансовой организации, директора дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сергея Бессонова приводит ТАСС.

Отмечается, что к настоящему времени в активе российского банка наметилось около 100 потенциальных сделок с общим лимитом кредитования более 150 млрд рублей, подпадающих под критерии госпрограммы. Из этой суммы представители Сбербанка готовы выделить примерно 30 млрд до конца текущего года.

Большинство проектов планируется реализовать на Черноморском побережье, в регионах Северного Кавказа и Минеральных вод. Не обойдут вниманием и крупнейшие российские города – Москву и Санкт-Петербург.

При этом старт финансирования проектов намечен на ноябрь 2021-го. Бессонов также подчеркнул, что за второе полугодие в организации хотят выйти на уровень в 30-40 начатых проектов.

Льготная программа по кредитованию отельеров будет действовать вплоть до 2024 года. Согласно её условиям, потенциальные инвесторы смогут получить денежные ссуды по ставке 3-5% на строительство и реконструкцию туристических комплексов и гостиниц.

Ранее сообщалось, что ВЭБ построит пятизвёздочный туркомплекс на Байкале. В дальнейшем планируется ввести в эксплуатацию 479 тысяч квадратных метров курортной недвижимости. При этом общий размер инвестиций должен составить не менее 60 млрд рублей. Сдать проект собираются до 2033 года.