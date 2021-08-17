Сбербанк стал партнёром Ростуризма в сфере кредитования отельеров

Сбербанк присоединился к программе Ростуризма по привлечению дополнительных инвестиций в отечественные курорты за счёт льготного кредитования строительства отелей. Слова вице-президента финансовой организации, директора дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сергея Бессонова приводит ТАСС.
Отмечается, что к настоящему времени в активе российского банка
Большинство проектов планируется реализовать на Черноморском побережье, в регионах Северного Кавказа и Минеральных вод. Не обойдут вниманием и крупнейшие российские города – Москву и Санкт-Петербург.
При этом старт финансирования проектов намечен на ноябрь 2021-го. Бессонов также подчеркнул, что за второе полугодие в организации хотят выйти на уровень в 30-40 начатых проектов.
Льготная программа по кредитованию отельеров будет действовать вплоть до 2024 года. Согласно её условиям, потенциальные инвесторы смогут получить денежные ссуды по ставке 3-5% на строительство и реконструкцию туристических комплексов и гостиниц.
Ранее сообщалось, что ВЭБ построит пятизвёздочный туркомплекс на Байкале. В дальнейшем планируется ввести в эксплуатацию 479 тысяч квадратных метров курортной недвижимости. При этом общий размер инвестиций должен составить не менее 60 млрд рублей. Сдать проект собираются до 2033 года.