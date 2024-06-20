Сбербанк принял важное решение по ДНР и ЛНР Сбербанк с 25 июня начнет обслуживать юридических лиц в Донецке и Луганске

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Сбербанк с 25 июня запускает обслуживание юридических лиц в Донецке и Луганске, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» зампредседателя правления кредитной организации Анатолий Попов. По его словам, клиенты смогут получить консультацию по открытию бизнеса и расчетного счета, а также получению токенов ФНС.

С 25 июня начинается обслуживание юридических лиц, мы сможем предложить и помощь в открытии бизнеса, помощь в открытии расчетных счетов, получение токенов ФНС для работы с отчетностью. А также будем осуществлять расчетно-кассовое обслуживание, — сказал Попов.

В пресс-службе «Сбера» сообщили ТАСС, что юрлица на территории ЛНР смогут получать услуги банка в офисе МФЦ в Луганске. Там также анонсировали открытие полноформатных офисов в ДНР и ЛНР. В отделениях, которые откроются уже на следующей неделе, будет доступны все основные банковские продукты для физических и юридических лиц.

Ранее в пресс-службе финансовой организации сообщили, что новое приложение «Сбера» под названием «Умный Онлайн» появилось в App Store. Оно полностью повторяет функционал оригинального приложения «Сбербанк Онлайн», предоставляя владельцам устройств на iOS доступ к онлайн-банкингу.