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Сбербанк разработал специальные новогодние индикаторы, описывающие траты мужчин и женщин в период с 15 по 31 декабря 2019 года. В кредитном учреждении назвали эти показатели индексами Деда Мороза и Снегурочки.

Для расчёта индексов используют массив данных из более чем 1 млрд транзакций, гласит сообщение на сайте банка. Траты будут разбиты на разные категории расходов в период подготовки к праздникам.

Сбербанк анонсировал публикацию индексов Деда Мороза и Снегурочки в Старый Новый год 13 января 2020 года.

Как ранее передавал NEWS.ru, Сбербанк внедрил в свои новые банкоматы функцию зачисления обратно на счёт забытых в лотке выдачи денежных купюр.