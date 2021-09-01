Сбербанк предрёк рекордный рост ВВП по итогам года

Российская экономика по итогам 2021 года может вырасти на 4,2-4,3%, что станет рекордным показателем с 2012-го. Об этом рассказал РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в преддверии Восточного экономического форума.

По словам собеседника агентства, прогноз основан на динамике потребительского спроса.

Сейчас, судя по всему, пик третьей волны в России пройден. Ограничения ослабляются, и это способствует росту потребительских расходов, — сказал Ведяхин.

Структура потребления становится всё больше похожей на докризисную, а сектор услуг уже вернулся к устойчивому росту. В то же время речь всё ещё идет о восстановлении после сильного падения в прошлом году, а основные риски для экономического роста связаны не с внутренними, а с внешними факторами, в том числе с замедлением темпов роста экономик других стран.