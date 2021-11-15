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Сбербанк повысил ставки по ипотеке

14:16, 15 ноября 2021
Сбербанк повысил ставки по ипотеке Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Сбербанк повысил базовые ставки по своим ипотечным программам. При покупке квартир в новостройках новые условия ипотеки составляют от 8,8% годовых, на вторичном рынке — от 9,1%. Это следует из данных на сайте банка.

Таким образом, ставки по ипотеке на новостройки выросли на 0,4 процентных пункта, на вторичное жильё — на 0,6. Кроме того, увеличилась стоимость рефинансирования ипотеки — с 8,2% до 8,6% годовых.

Ставка по ипотечному кредиту на готовое жильё теперь составляет 8,7% вместо прежних 8,1%, на строительство индивидуального жилого дома она выросла до 9,6% (раньше было 9,2%), на покупку загородной недвижимости (дачи) — до 8,8% вместо 8,4%.

С начала года банк повысил ставки уже в третий раз. Ранее это произошло в октябре и было связано с ужесточением денежно-кредитной политики Центробанка.

По этой же причине россияне стали терять интерес к рефинансированию ипотеки. Как рассказал старший вице-президент розничного бизнеса банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев, в октябре 2021 года число сделок по рефинансированию соответствовало сентябрьским показателям, но по сравнению с октябрём 2020 года этот показатель снизился на 40%.

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