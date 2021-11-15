Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Сбербанк повысил базовые ставки по своим ипотечным программам. При покупке квартир в новостройках новые условия ипотеки составляют от 8,8% годовых, на вторичном рынке — от 9,1%. Это следует из данных на сайте банка.

Таким образом, ставки по ипотеке на новостройки выросли на 0,4 процентных пункта, на вторичное жильё — на 0,6. Кроме того, увеличилась стоимость рефинансирования ипотеки — с 8,2% до 8,6% годовых.

Ставка по ипотечному кредиту на готовое жильё теперь составляет 8,7% вместо прежних 8,1%, на строительство индивидуального жилого дома она выросла до 9,6% (раньше было 9,2%), на покупку загородной недвижимости (дачи) — до 8,8% вместо 8,4%.

С начала года банк повысил ставки уже в третий раз. Ранее это произошло в октябре и было связано с ужесточением денежно-кредитной политики Центробанка.