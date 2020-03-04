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Фондовые индексы на биржах Шанхая и Шэньчжэня снизились после открытия торгов 4 марта 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

Фондовые индексы на биржах Шанхая и Шэньчжэня снизились после открытия торгов 4 марта 2020 года. Об этом сообщает ТАСС. Отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже индекс «Шанхай композит» в начале...