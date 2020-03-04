Сбербанк уступил первое место в рейтинге лучших банковских брендов 2020 года (Brand Finance) крупнейшему частному банку Индонезии Bank Central Asia (BCA). Об этом
Индекс силы бренда (BSI) у Сбербанка снизился с 93,1 до 91,6 пункта. Индекс BCA увеличился с 91 до 91,6 пункта. Оба банка обладают высшим рейтингом бренда на уровне ААА+, — сообщает издание.
Отмечается, что стоимость бренда Сбербанк оценивается в $13,2 млрд. По стоимости бренда Сбербанк занимает 20-е место.
Также в пятёрку лучших банковских брендов 2020 года вошли: Capitec Bank, FNB и Maybank.
Как писал NEWS.ru ранее, глава Сбербанка сообщил о том, что внедрение искусственного интеллекта в работу банка позволило бизнесу заработать 42 млрд рублей.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен