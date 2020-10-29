Сбербанк получил полный контроль над Rambler Group

https://static.news.ru/photo/180f4940-1a70-11eb-a667-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сбербанк, получивший после ребрендинга новое корпоративное наименование «Сбер», выкупил долю в 45% Rambler Group у Александра Мамута и стал единственным владельцем компании.

«Сбер» 29 октября сообщил о подписании всех документов о приобретении доли Мамута и закрытии сделки, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что оплату за оставшуюся долю в Rambler Group «Сбер» произведёт в два этапа. На первом этапе банк переводит 3 млрд рублей, а размер и сроки второго транша будут определены в течение года. Сделка по продаже «Сберу» оставшейся доли в Rambler также предусматривает продажу Мамутом пакета акций кинотеатра «Художественный». Она будет полностью консолидирована на балансе Rambler.

Как сообщал NEWS.ru, в июле 2020 года Сбербанк увеличил долю в капитале Rambler Group до 55% через выкуп 6,95% ценных бумаг у Rambler Group и 1,5% у компании A&NN, став контролирующим акционером компании. Уже тогда ряд аналитиков прогнозировали, что до конца года учреждение Германа Грефа выкупит оставшуюся долю в 45% у Александра Мамута.

В Rambler Group входят медиасервисный холдинг Rambler & Co и мультимедийный сервис Okko. Холдинг Rambler & Co — это издания Lenta.ru, «Газета.Ru», «Чемпионат», а также ряд других активов, включая непосредственно портал «Рамблер».