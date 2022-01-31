Сбербанк поднял ставки по ипотеке с 1 февраля

Сбербанк повысил ставки по ипотеке на готовое и строящееся жильё, а также «льготную» ставку на первый месяц по потребительским кредитам. При этом базовые ставки по потребкредитам пока остаются неизменными, как и условия по льготным ипотечным программам с господдержкой, сообщается на сайте организации.

Ставка по ипотеке на готовое жильё и на квартиры в новостройках вырастет на 1 п.п., с 9,3% до 10,3%. Ипотечная ставка на строительство жилого дома выросла на 0,5 п.п., до 10,6%, ставка на покупку гаража или машино-места выросла на 1 п.п., до 11,1%. «Льготную» ставку на первый месяц по потребительским кредитам повысили на один процентный пункт — до 6,9% с прежних 5,9%.

Ранее сообщалось, что ежемесячная плата по ипотеке в ближайшие полгода может вырасти на 21%. На ситуацию, в частности, повлияет рост цен на жильё на 5% и повышение средних ипотечных ставок до 12%. Переплата за весь срок пользования кредитом увеличится на 32%, а общая стоимость покупки — на 19%. Эксперты полагают, что улучшить ситуацию можно, пролонгировав программу льготной ипотеки после 1 июля или расширив адресные программы с господдержкой.

Экономист Андрей Колганов в связи с этим предположил, что рынок жилой недвижимости в 2022-м может сократиться на фоне растущих ставок по ипотеке, так как не все граждане позволят себе взять «дорогой» кредит под вероятные 12%.