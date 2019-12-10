Сбербанк готовится запустить услугу по рефинансированию ипотеки, которая была выдана их клиентам.
Да, конечно, — сказал глава Сбербанка Герман Греф, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
По его словам, услуга может быть запущена уже в новом году,
Ранее Греф отметил, что сейчас в России «золотое время» для получения кредита на жильё.
Как писал NEWS.ru, Центробанк оценил доступность ипотеки для семей в зависимости от количества детей. Так, жильё площадью 18 кв. м на одного человека могут позволить 30,2% семей с одним ребёнком, 16,3% семей с двумя детьми и только 5,1% с тремя.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен