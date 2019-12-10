https://static.news.ru/photo/28ecf3f2-1b5c-11ea-8681-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбербанк готовится запустить услугу по рефинансированию ипотеки, которая была выдана их клиентам.

Да, конечно, — сказал глава Сбербанка Герман Греф, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, услуга может быть запущена уже в новом году, передаёт ТАСС.

Ранее Греф отметил, что сейчас в России «золотое время» для получения кредита на жильё.

Как писал NEWS.ru, Центробанк оценил доступность ипотеки для семей в зависимости от количества детей. Так, жильё площадью 18 кв. м на одного человека могут позволить 30,2% семей с одним ребёнком, 16,3% семей с двумя детьми и только 5,1% с тремя.