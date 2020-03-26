https://static.news.ru/photo/905119dc-6f72-11ea-a4f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Офисы Сбербанка для физических и юридических лиц на нерабочей неделе (с 30 марта по 5 апреля 2020 года) перейдут на специальный график работы, а 28 и 29 марта будут работать в стандартном режиме, предусмотренном для субботы и воскресенья.

Регулятор добавил, что списания платежей по кредитам в указанные дни продолжат выполняться в соответствии с договорами.

Сбербанк за два дня до списания напомнит клиенту о необходимости пополнить счета погашения, — говорится на официальном сайте Сбербанка.

Сбербанк также призвал клиентов использовать удалённые сервисы, воздержаться от посещения офисов и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и местных властей.

Кроме того, регулятор с апреля 2020 года начнёт отменять комиссию за переводы денег между регионами. Нововведение будет внедряться поэтапно, сообщила заместитель председателя правления кредитной организации Светлана Кирсанова.

По её словам, изменения начнутся с Дальнего Востока. К июню возможность переводов с обнулённой комиссией распространится на всю страну.

При этом, добавила Кирсанова, клиентам предоставят возможность оформить подписку на безлимитные переводы. Её стоимость составит от 134 рублей в месяц.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Сбербанке объявили о начале тестирования технологии приёма безналичной оплаты смартфоном.