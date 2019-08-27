https://static.news.ru/photo/310a8ce6-c8f2-11e9-9ba3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сбербанк обдумывает развитие для своей экосистемы бренда «Сбер», но обсуждать варианты логотипа пока преждевременно. Об этом сообщили в пресс-службе крупнейшей кредитной организации России.

Информацию о том, что Сбербанк думает о развитии бренда «Сбер» для экосистемы, мы подтверждали ещё зимой этого года. О вариантах лого для экосистемы говорить пока рано. На бизнес Сбербанка это не оказывает влияния, — цитирует сообщение РИА Новости .

В последние годы Сбербанк строит свою экосистему, в рамках которой предоставляет сервисы в медицине, образовании, телекоммуникациях, электронной коммерции. Глава компании Герман Греф отмечал, что Сбербанк становится технологической организацией, поэтому слово «банк» может исчезнуть из названия его экосистемы.

Под экосистемой имеется в виду бизнес или сеть бизнесов, работающих в единой или близких рыночных нишах, а также взаимодействующих как между собой, так и с пользователями. К такому формату, например, относятся Apple, Facebook, Google и другие крупные компании.

Как писал News.ru, ранее сообщалось, что Сбербанк начал подготовку к смене логотипа и фирменного стиля. В настоящий момент, по информации издания РБК, менеджмент компании обсуждает вариант в форме квадрата.