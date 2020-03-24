https://static.news.ru/photo/a8e8a886-6dbd-11ea-897a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сбербанк не будет ограничивать снятие наличных в банкоматах. Как сообщили в пресс-службе кредитной организации, более 70% банкоматов госбанка не имеют функции рециркуляции.

Мы внимательно следим за санитарно-эпидемиологической обстановкой в каждом из российских регионов. В тех населённых пунктах, где это будет целесообразно, мы отключим ресайклинговый функционал банкоматов, и они будут работать как обычные, — пояснили ТАСС в учреждении.

Ранее, как писал NEWS.ru, Банк России рекомендовал кредитным организациям принять меры профилактики в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19. Среди прочего предложено ограничить приём и выдачу денег из банкоматов замкнутого цикла. Это необходимо в связи с невозможностью провести санитарное обеззараживание купюр, пояснили в Центробанке.