https://static.news.ru/photo/3ea74936-87f0-11e9-9a73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Средний размер образовательного кредита с государственной поддержкой составляет 115 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Отмечается, что студенты, получившие такой кредит, могут начать выплаты банку основного долга и части процентов только с третьего курса.

Процентная ставка по такому кредиту не превышает 9% годовых.

Мы наблюдаем спрос на обучение не только в дорогостоящих вузах, но и в достаточно демократичных, что в свою очередь отразилось на размере средней суммы кредита, — приводит ТАСС сообщение Сбербанка.

Ранее News.ru писал о том, что количество ипотечных сделок в Москве в августе 2019 года составило семь тысяч, что на 13% меньше показателя июля и на 15% меньше значения августа 2018 года. Подобное месячное снижение является рекордным за последние пять лет.