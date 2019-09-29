https://static.news.ru/photo/6f661876-e309-11e9-b818-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Gynzanov/Global Look Press

Сбербанк собирается осенью 2019 года начать принимать квартплату, платежи за связь и телевидение, а также коммунальные услуги на кассах магазинов. Проект запускается в удалённых и малонаселенных районах страны.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Сервис будет доступен лишь для клиентов Сбербанка. Список платежей дополнят также налоги, штрафы и пошлины. Кассиры магазинов будут обслуживать клиентов, как в банке.

Один из источников агентства указал, что сервис начнёт работать именно в тех торговых точках, которые уже выдают наличные по картам Сбербанка.

Ранее News.ru сообщал, что Сбербанк намерен запустить маркетплейс по продаже автомобилей. В настоящее время банк пытается привлечь к участию в проекте крупнейших игроков рынка. Сервис позволит продавать новые и подержанные автомобили. Он разрабатывается по аналогии с «ДомКлик». Маркетплейс будет завязан на «дочку» Сбербанка Сетелем Банк, специализирующийся на автокредитовании.