Сбербанк покупает 72% доли сервиса 2ГИС

https://static.news.ru/photo/d84628a0-ac25-11ea-b3e6-fa163e074e61_660.jpg Герман Греф Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Сбербанк договорился о покупке 72% контрольной доли сервиса 2ГИС. Сделку намерены закрыть в третьем квартале 2020 года, когда будет получено согласование от УФАС.

Как сообщили в пресс-службе ПАО «Сбербанк», финансовая организация намерена сделать в 2ГИС ряд новых технологических сервисов «на стыке компетенций и технологии банка» и платформы. С помощью них пользователи смогут воспользоваться прокатами, каршерингом, а также выбрать оптимальный маршрут. Работа над объединением технологий будет начата до заключения сделки.

Сервисы 2ГИС знакомы миллионам россиян — как физическим, так и юридическим лицам, причём не только внутри страны, но и за рубежом. Уверен, что синергия c 2ГИС откроет новые возможности для повышения качества жизни наших клиентов и развития экосистемы Сбербанка, — привели слова президента и председателя правления Сбербанка России Германа Грефа «Невские новости».

Отмечается, что инвестиционные фонды Baring Vostok Capital Partners (BVCP) и RTP Global выйдут полностью из доли 2ГИС.

На момент покупки стоимость компании 2ГИС оценили в 14,3 миллиарда рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин призвали премьер-министра РФ Михаила Мишустина сократить программы помощи гражданам и компаниям в условиях кризиса. В своём обращении к председателю правительства они подчёркивали, что нынешний кризис «не имеет прецедентов за последние 20 лет», а потери банковской системы от подобных программ составят около 500 млрд рублей.