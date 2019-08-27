https://static.news.ru/photo/293280a0-c8d4-11e9-9d1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Подготовка к смене логотипа и фирменного стиля началась в Сбербанке. В настоящий момент менеджмент обсуждает вариант в форме квадрата.

В этом изображении цвет меняется градиентом от зелёного до синего. Справа от логотипа указан бренд «Сбер» и направление, которым занимается конкретная структура, сообщает РБК со ссылкой на анонимный источник.

Руководство организации ещё не приняло решение о ребрендинге и лишь обсуждает варианты, подчеркнул информатор. Другой источник рассказал журналистам, что дискуссия по этому вопросу может затянуться.

Ранее News.ru писал, что «Сбербанк Инвестиции» стал владельцем почти 10% акций ООО «Эй Кей Ресторантс Раша», которое входит в ГК «Шоколадница», являющуюся с 2014 года одним из российских франчайзи KFC и Pizza Hut.